Bundesarbeitsminister Heil will einen Lockdown der gesamten Wirtschaft wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionen verhindern. Es gehe darum, dass die Wirtschaft, wo immer es gehe, am Laufen gehalten werde, sagte Heil im NDR. Zugleich rief er dazu auf, die Corona-Regeln am Arbeitsplatz einzuhalten. Sonst könne er einen Stillstand auch in der Produktion nicht ausschließen.

Seinem Eindruck zufolge sei die Möglichkeit des Homeoffice im Frühjahr mehr genutzt worden als jetzt. Morgen will sich Heil mit Personalvorständen großer Firmen beraten. Dabei möchte er an die Unternehmen appellieren, das Arbeiten von zuhause in größerem Umfang zu ermöglichen.



Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hoffmann, pocht weiterhin auf einen Rechtsanspruch auf Homeoffice. Die Entscheidung darüber dürfe nicht allein im Ermessensspielraum der Arbeitgeber liegen, sagte Hoffmann im Deutschlandfunk.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.