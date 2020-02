Der Gesetzentwurf zur Grundrente soll erst am 19. Februar im Bundeskabinett beraten werden.

Das teilte ein Sprecher des Bundessozialministeriums in Berlin mit. Grund seien interne Terminverschiebungen. Ursprünglich war der kommende Mittwoch ins Auge gefasst worden. In der vergangenen Woche hatten Sprecher des Bundessozial- und des Bundesgesundheitsministeriums mitgeteilt, dass der Entwurf in die Ressortabstimmung gegangen ist.



Über die Grundrente hatte die Koalition aus CDU/CSU und SPD monatelang gestritten. Sie soll Menschen besserstellen, die trotz langer Beitragszeiten nur eine kleine Rente erhalten.