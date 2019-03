Das Bundesarbeitsministerium plant eine Erhöhung der Leistungen für Asylbewerber.

Nach Informationen von "Bild am Sonntag" sollen laut dem entsprechenden Gesetzentwurf alleinstehende Erwachsene statt bisher 135 Euro Taschengeld im Monat künftig 150 Euro erhalten. Die Leistungen für Jugendliche und Kinder sollen um drei bis 14 Euro monatlich erhöht werden. Eine Ministeriumssprecherin sagte der Zeitung, das Gesetz müssse noch zwischen den Ressorts abgestimmt werden und solle Anfang des kommenden Jahres in Kraft treten.



Die Bundesregierung ist gesetzlich verpflichtet, die Leistungen für Asylbewerber regelmäßig anzupassen. Grundlage ist die jährliche Einkommens- und Verbraucherstichprobe des Statistischen Bundesamts. Die letzte Erhöhung liegt allerdings schon drei Jahre zurück, weil ein Gesetzentwurf in der vergangenen Wahlperiode im Bundesrat gescheitert war.