Der gesetzliche Mindestlohn von derzeit 9,35 Euro in Deutschland wird nicht in allen Betrieben eingehalten.

Zu diesem Ergebnis kommt ein von Bundesarbeitsminister Heil vorgelegter Evaluationsbericht, in dem die Auswirkungen der seit 2015 geltenden Lohnuntergrenze beleuchtet werden. Heil sagte, in vielen Fällen werde der Mindeststundenlohn Arbeitnehmern vorenthalten. Er müsse weiter steigen und fortentwickelt werden. Der SPD-Politiker will im Januar eine Gesetzesänderung vorschlagen, um schneller auf einen Mindestlohn von zwölf Euro zu kommen.



Der Wirtschaftsrat der CDU kritisierte Heils Pläne. Angesichts der drohenden Pleitewelle in der Corona-Krise sei das ein falsches Signal.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.