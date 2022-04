Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, hält die Anhebung des Mindestlohns sozialpolitisch für geboten. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen)

Es sei richtig, dass die Erhöhung des Mindestlohns jetzt komme, sagte der SPD-Politiker bei der Einbringung seines Gesetzentwurfs. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung sei eine höhere Lohnuntergrenze sozialpolitisch geboten. Millionen Menschen drohten ansonsten abgehängt zu werden.

Seit 2015 gilt in Deutschland ein Mindestlohn. Er wird in der Regel von einer Kommission aus Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften ausgehandelt. Die Ampelkoalition hatte vereinbart, die Lohnuntergrenze einmalig per gesetzlicher Festlegung auf zwölf Euro anzuheben. Der Bundestag muss darüber noch entscheiden. Derzeit beträgt der Mindestlohn 9,82 Euro. Im Juli steigt er auf 10,45 Euro.

