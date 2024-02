Bundesweite Warnstreiks

Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr (Martin Schutt / dpa / Martin Schutt)

Es soll der Hauptaktionstag sein. Bereits seit gestern gibt es in zahlreichen Städten in 14 Bundesländern weitreichende Einschränkungen. Vielerorts standen Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen still. Bestreikt werden vor allem die kommunalen Verkehrsbetriebe - unter anderem in Berlin, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

Hintergrund der Warnstreiks sind die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten. In Bayern gibt es keine Warnstreiks, dort laufen die Tarifverträge noch. Im Saarland einigten sich die Tarifparteien am Mittwoch, weshalb dort Busse und Bahnen fahren.

