Die Pandemie wirkt sich nach Angaben der Vereinten Nationen negativer auf die Arbeitsmärkte aus als bislang erwartet.

Im laufenden Jahr verursache die Corona-Krise weltweit den Wegfall von insgesamt rund 125 Millionen Vollzeitstellen, teilte die Internationale Arbeitsorganisation in Genf mit. Vor wenigen Monaten sei die ILO noch von einem Minus von 100 Millionen ausgegangen, heißt es in einem neuen Bericht über die Auswirkungen der Pandemie auf die Arbeitsmärkte.



Ein starker Stellenabbau sei vor allem in armen Ländern zu beobachten. Dort könne die Bevölkerung nicht ausreichend gegen Covid-19 geimpft werden; die entsprechenden Staaten verfügten nicht über die notwendige finanzpolitische Kraft, um ihre Volkswirtschaften anzukurbeln.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.