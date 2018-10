Tänzer und Musiker bei öffentlichen Kultureinrichtungen sind wie andere Arbeitnehmer davor geschützt, immer wieder nur befristete Verträge zu bekommen.

Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg klargestellt. Geklagt hatte eine italienische Balletttänzerin, weil sie immer wieder nur befristete Verträge erhielt. Die Richter sahen für die Befristung jedoch keinen sachlichen Grund. Weder der öffentliche Charakter der Arbeitgeber noch die Tatsache, dass Verträge in der Branche traditionell befristet seien, rechtfertigten solche Arbeitsverhältnisse.



In Deutschland hatte das Bundesverfassungsgericht im Juni das gesetzlich verankerte Verbot einer grundlosen Befristung bestätigt. Ausnahmen seien nur dann möglich, wenn keine Gefahr einer sogenannten Kettenbefristung bestehe, eine Vorbeschäftigung sehr lange zurückliege oder diese von kurzer Dauer gewesen sei.



(Rechtssache C-331/17)