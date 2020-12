Der Impfstatus eines Arbeitnehmers kann an eine arbeitsrechtliche Entscheidung gebunden werden.

Der Arbeitsrechtler Gregor Thüsing sagte im Deutschlandfunk, das Fehlen einer gesetzlichen Impfpflicht bedeute nicht, dass eine mögliche Verweigerung ohne Konsequenzen bleiben müsse. In dem Zusammenhang nannte er die Pflegeberufe. Hier könne der Arbeitgeber einen Beschäftigten, der sich einer Corona-Impfung verweigert, mit einem anderen Tätigkeitsfeld beauftragen, in dem er oder sie nicht mehr mit vulnerablen Menschen zu tun habe. Sogar ein Verlust des Entgeltanspruchs sei möglich, falls die Person ohne Impfung nicht mehr für die eigentliche Tätigkeit geeignet sei, betonte Thüsing. Der Arbeitgeber könne also dem Arbeitnehmer auftragen, sich pandemiekonform zu verhalten.



Der Bonner Arbeitsrechtler ergänzte, künftig sei auch vorstellbar, dass beispielsweise Reiseunternehmen oder Clubbetreiber ihr Angebot ausschließlich an geimpfte Personen richteten. Dies sei grundsätzlich zulässig.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.