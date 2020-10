Die SPD wirft CDU und CSU vor, bei den geplanten Änderungen im Arbeitsschutz für Schlachtbetriebe eine "Blockadehaltung" einzunehmen.

Bundesarbeitsminister Heil sagte in Berlin, es sei nicht akzeptabel, dass die Union versuche, die Pläne für die Begrenzung von Werkverträgen und Leiharbeit "im parlamentarischen Verfahren zu verzögern und zu verwässern". SPD-Fraktionschef Mützenich hielt CDU und CSU im Gespräch mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" vor, den "Profit der Fleischlobby über die Verabredungen in der Koalition" zu stellen. Ähnlich äußerten sich der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten.



Über das Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit in größeren Schlachtbetrieben sollte kommende Woche im Bundestag entschieden werden. Weil die Unionsparteien weiteren Gesprächsbedarf anmeldeten, wurde das Thema von der Tagesordnung genommen.

