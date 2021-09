Das Bundesarbeitsgericht hat die Rechte von Arbeitgebern gestärkt, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung von Beschäftigten zu infrage zu stellen.

Wer direkt nach einer Kündigung eine Krankschreibung vorlegt und dem Job auf diese Weise bis zum Auslauf der Kündigungsfrist fernbleibt, kann demnach nicht fest mit einer Gehaltsfortzahlung rechnen. Dies könne den "Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erschüttern", entschieden die Richter in Erfurt. Dies gelte insbesondere dann, wenn die Krankschreibung "passgenau die Dauer der Kündigungsfrist" umfasse.



Hintergrund war ein Fall aus Niedersachsen. Die Mitarbeiterin einer Zeitarbeitsfirma hatte Anfang Februar 2019 zum Monatsende gekündigt und am selben Tag eine AU eingereicht. Zusätzlich soll sie dem Arbeitgeber zufolge einem Kollegen in ihrem damaligen Einsatzbetrieb telefonisch angekündigt haben, nicht mehr zur Arbeit zu kommen. Von einer Arbeitsunfähigkeit sei in dem Gespräch keine Rede gewesen.



(5 AZR 149/21)

