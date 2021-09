Die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" hat ihre medizinische und humanitäre Hilfe in Äthiopien größtenteils eingestellt.

Die Organisation reagiert damit auf ein zunächst dreimonatiges Verbot durch die äthiopischen Behörden. In der umkämpften Region Tigray sind zudem zwei weitere internationale Hilfsorganisationen von dem Verbot betroffen. Der Vorwurf der Behörden lautet unter anderem, die Organisationen hätten Mitarbeiter ohne die notwendige Arbeitserlaubnis beschäftigt und über soziale Medien Fehlinformationen verbreitet.



Von "Ärzte ohne Grenzen" hieß es, die Anordnung komme zu einer Zeit, da der humanitäre Bedarf in Äthiopien enorm sei. Vor allem in der Region Tigray hat sich die Lage nach Einschätzung der Vereinten Nationen in den vergangenen Wochen deutlich verschärft. Äthiopiens Regierung hatte im November eine Militäroffensive gegen die "Volksbefreiungsfront von Tigray" begonnen, die bis dahin in der Region an der Macht war.

