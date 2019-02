Das von der SPD geforderte Recht auf Homeoffice könnte nach Ansicht der Soziologin Yvonne Lott von der Hans-Böckler-Stiftung vor allem denjenigen helfen, andernfalls keinen Zugang dazu erhielten.

Bisher sei diese Möglichkeit zuhause zu arbeiten, ein Privileg für die eher höher Qualifizierten und die Leistungsträger in den Betrieben, sagte Lott im Deutschlandfunk: "Alle anderen gucken dumm aus der Wäsche." In einigen Unternehmen gebe es bereits Betriebsvereinbarungen, in denen Homeoffice im Rahmen von mobilem Arbeiten geregelt sei. Es sei aber oft eine Sache, was auf dem Papier stehe und eine andere, was in den Betrieben gelebt werde, gab die Expertin zu bedenken.



Sie forderte zudem Nachbesserungen bei den rechtlichen Rahmenbedingungen. So seien die Beschäftigten bei Unfällen im Homeoffice derzeit nicht abgesichert. Das müsse sich ändern. Wichtig seien auch geregelte Arbeitszeiten im Homeoffice. Wer sich angewöhne, abends noch lange E-Mails zu lesen, laufe Gefahr, die Arbeit zu stark ins Privatleben hineinwirken zu lassen.



Die SPD will ein Recht auf mobiles Arbeiten und Homeoffice durchsetzen. Das geht aus dem Strategiepapier "Ein neuer Sozialstaat für eine neue Zeit" hervor. Derzeit könnten 40 Prozent der Beschäftigten in Deutschland theoretisch per Internet von zu Hause aus arbeiten, aber nur zwölf Prozent bekämen ihren Wunsch nach flexibler Arbeit von den Arbeitgebern auch wirklich erfüllt, heißt es laut den Funke-Zeitungen in dem Papier.



Das Interview zum Homeoffice ist in der Sendung "Wirtschaft und Gesellschaft" zu hören.