Die SPD will allen Beschäftigten ein Recht auf Arbeiten zu Hause und unterwegs gewähren.

Ein solches Gesetz soll es den Arbeitnehmern ermöglichen, von den Vorteilen der Digitalisierung zu profitieren, zitiert die Funke Mediengruppe aus einem Strategiepapier. Demnach will der SPD-Vorstand die Vorlage am kommenden Sonntag in einer Klausur in Berlin beschließen und anschließend den Koalitionspartnern CDU und CSU vorgelegen. Damit die Beanspruchung im Home Office nicht ausufere, sollen Arbeitnehmer zugleich per Gesetz besser vor ständiger Erreichbarkeit geschützt werden.



Weiter heißt es, derzeit könnten bereits 40 Prozent der Beschäftigten in Deutschland theoretisch per Internet von zu Hause aus arbeiten. Aber nur 12 Prozent bekämen ihren Wunsch nach mehr Flexibilät von den Arbeitgebern erfüllt.