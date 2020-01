Finnlands neue Ministerpräsidentin Marin macht sich für flexiblere Arbeitszeiten stark. Konkret schlägt die Sozialdemokratin eine Vier-Tage-Woche und einen sechsstündigen Arbeitstag vor, berichtet die Zeitung "New Europe".

Marin steht seit Dezember an der Spitze einer Koalition mit vier weiteren Parteien, die alle von Frauen geführt werden. Sie forderten anlässlich des 120-jährigen Bestehens der Sozialdemokratischen Partei in Turku eine Testphase für das neue Arbeitszeitenmodell.



Bislang arbeiten die Finninnen und Finnen - wie auch in Deutschland - in der Regel fünf Tage die Woche und acht Stunden am Tag. Die Arbeitnehmer haben schon jetzt das Recht, ihren Arbeitsbeginn in einem Fenster von drei Stunden flexibel zu gestalten.



Marin sagte in Turku, sie sei überzeugt, dass die Menschen es verdienten, mehr Zeit mit ihren Familien, geliebten Menschen, ihren Hobbies und anderen Aspekten des Lebens wie Kultur zu verbringen. Das könne der nächste Schritt im Berufsleben sein. Im Nachbarland Schweden ist dieser Schritt zumindest teilweise schon Realität: Seit zwei Jahren arbeiten die Menschen dort nur noch sechs Stunden am Tag.



Marin ist mit 34 Jahren die jüngste Regierungschefin der Welt und Mutter einer Tochter.