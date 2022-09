Laut Bundesarbeitsgericht ist die systematische Erfassung von Arbeitszeit - hier ein Archivbild einer Stechuhr - in Deutschland Pflicht. (imago / photothek)

Die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichtes, Gallner, begründete eine entsprechende Pflicht für Arbeitgeber, die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten zu erfassen, mit der Auslegung des deutschen Arbeitsschutzgesetzes nach dem sogenannten Stechuhr-Urteil des Europäischen Gerichtshofs.

Fachleute rechnen damit, dass dass Urteil des Bundesarbeitsgerichtes weitreichende Folgen hatauf die bisher in Wirtschaft und Verwaltung tausendfach praktizierten Vertrauensarbeitszeitmodelle bis hin zu mobiler Arbeit und Homeoffice haben kann, weil damit mehr Kontrolle nötig ist. Nach dem deutschen Arbeitszeitgesetz müssen bisher nur Überstunden und Sonntagsarbeit dokumentiert werden.

Noch viele Fragen offen

Der Professor für Arbeitsrecht an der Universität Bonn, Gregor Thüsing, bezeichnete die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts im Deutschlandfunk als Paukenschlag. Allerdings seien noch viele Fragen offen. Das Gericht habe unter anderem noch nicht festgelegt, ob alle Arbeitnehmer in Zukunft tatsächlich verpflichtet seien, ihre Arbeitszeiten zu dokumentieren, auch wenn der Arbeitgeber dies womöglich gar nicht verlange. Die neue Regelung diene dem Schutz der Arbeitnehmer und sei prinzipiell sinnvoll. Sie helfe beispielsweise zukünftig in Situationen, in denen angefallene Überstunden bisher nicht bezahlt wurden. Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts dürfe aber nicht den Weg zurück zur Stechuhr ebnen. Dies sei der falsche Weg, so der Professor für Arbeitsrecht.

Bundesregierung muss Urteil umsetzen

In der Ampelkoalition, aber auch in der Wirtschaft und unter Arbeitsrechtlern, wird über das Thema seit längerem kontrovers diskutiert. Die Bundesregierung arbeitet daran, Vorgaben des Europäischen Gerichtshofes von 2019 zur Einführung einer objektiven Erfassung der Arbeitszeit in deutsches Recht umzusetzen.

