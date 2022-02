Nach Analysen des Forschungsteams dürfte der Tempel ungefähr 18 Meter lang und sieben Meter breit gewesen sein. (dpa-news / Parco Archeologico Paestum)

Den Fund des der Göttin der Weisheit Athene gewidmeten Baus machten die Experten im Archäologiepark Paestum und Velia in der italienischen Provinz Salerno. Die Überreste ließen eine heilige Bestimmung des Bauwerks vermuten, erklärte der Generaldirektor der italienischen Museen, Osanna, in einer Mitteilung des Kulturministeriums. Nach Analysen des Forschungsteams dürfte der Tempel ungefähr 18 Meter lang und sieben Meter breit gewesen sein. Laut Osanna bewahrten die Menschen in dem Tempel Reliquien aus der Seeschlacht von Alalia auf. Zu den Funden gehören auch zwei Soldatenhelme.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Tempel nach der Seeschlacht erbaut wurde. Der griechische Geschichtsschreiber Herodot datierte die Schlacht an der Ostküste der Mittelmeerinsel Korsika auf die Jahre zwischen 540 und 535 vor Christus. Damals vertrieben die Punier und Etrusker griechische Siedler aus der Stadt Alalia auf Korsika.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.