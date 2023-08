Laut der Ausgrabungsstätte sind zwei unterschiedliche Arten von Betten gefunden worden - eines extrem einfach und ohne Matratze, das andere komfortabler. Die einfache Bettform war auch in einem anderen Sklavenzimmer gefunden worden, das im Jahr 2021 freigelegt wurde. Weitere Arbeiten an Keramikgefäßen lassen jetzt erkennen, unter welch unhygienischen Bedingungen die Menschen dort lebten. Demnach gab es mindestens zwei Mäuse und eine Ratte in dem Zimmer.