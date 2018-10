In Mainz sind Bauarbeiter auf ein Massengrab aus dem 19. Jahrhundert gestoßen.

Der Fund umfasse vermutlich mehr als 1.000 Skelette, erklärte der zuständige Archäologe der Generaldirektion Kulturelles Erbe in Rheinland-Pfalz, Dolata. Ersten Untersuchungen zufolge könnte es sich bei den Verstorbenen um deutsche und französische Soldaten handeln, die nach der Völkerschlacht von Leipzig 1813 einer Typhus-Epidemie zum Opfer fielen. Mainz war zur damaligen Zeit von französischen Soldaten besetzt. Nach Angaben der Archäologen sind die Toten in mehreren Reihen würdevoll bestattet worden.



An der Grabungsstelle wollte eigentlich ein Schützenverein einen Schießstand errichten. Nun soll nach einer Lösung gesucht werden. Um die Totenruhe nicht weiter zu stören, müssten möglichst alle Knochen im Boden bleiben, sagte Dolata. Alle Skelette umzubetten, sei eigentlich nicht möglich.