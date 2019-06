Zusammensitzen und kiffen - das scheinen die Chinesen schon vor 2500 Jahren gemacht zu haben.

Ein internationales Forschungsteam hat im ostchinesischen Pamiergebirge Räuchergefäße aus Holz gefunden. Als sie die Rückstände in den Gefäßen untersucht haben, fanden sie chemische Spuren, die auf Cannabis hindeuten - und zwar mit einem relativ hohen THC-Gehalt.



Ob und wie genau die Menschen damals den Rauch tatsächlich inhaliert haben, wissen die Forschenden nicht. Sie gehen davon aus, dass das Kiffen zu den Totenritualen gehörte, weil sie die Räuchergefäße in einer alten Begräbnisstätte gefunden haben. In den Science Advances schreiben sie, dass die Menschen das Cannabis vielleicht rauchten, um mit den Toten oder göttlichen Mächten in Kontakt zu treten.



Hören Sie zu dem Thema auch ein Interview in der Sendung "Forschung aktuell" im Dlf.