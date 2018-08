Archäologen haben in Peru erstmals Gräber aus der Chavín-Zeit entdeckt.

Die Zivilisation der Chavín ist rund 2.000 Jahre älter als die der Inka. Benannt ist sie nach einer Ausgrabungsstätte bei Chavín de Huantar in Zentral-Peru. Dort haben Archäologen jetzt mit kamerabestückten Minirobotern einen "Sensationsfund" gemacht, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Sie entdeckten demnach drei bislang unerforschte Gänge mit Menschengräbern aus jener Zeit.



Laut einer Mitteilung des Kulturministeriums in Lima handelt es sich um den ersten Fund von Menschengräbern der Chavín-Periode und die bedeutendste Entdeckung der vergangenen 50 Jahre auf dem Ausgrabungsgelände. Die Chavín-Kultur aus der Zeit zwischen 1500 und 500 vor Christus gilt als die erste peruanische Kultur, die Metalle und Edelmetalle wie Gold und Silber verarbeitete.



Die Ausgrabungsstätte Chavín de Huántar befindet sich in der Region Ancash rund 460 Kilometer nördlich von Lima. Seit 1985 zählt sie zum Unesco-Weltkulturerbe.