Archie Lee Hooker, 1949 in Quitmancounty/Mississippi geboren, spielte ab 1989 mehr als zehn Jahre in der Band seines berühmten Verwandten und lernte viele Größen der Branche kennen - und das Songwriting. Später verschlug es Archie nach Europa, wo er lange Mitglied von Carl Wyatt & The Delta Voodoo Kings war. 2018 veröffentlichte er mit seiner international besetzten Coast To Coast Blues Band das Album "Chilling".

Archie Lee Hooker (USA), Gesang/Akustikgitarre

Fred Barreto (BR), Leadgitarre

Matt Santos (BR), Keyboards

Nicolas Fageot (F), Bass

Yves "Deville" Ditsch (LUX), Schlagzeug

Aufnahme vom 8.6.2019 beim Bluesfestival Schöppingen