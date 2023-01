Immobilien

Er und rund 170 Unterzeichner hatten einen offenen Brief an Bauministerin Geywitz, SPD, verfasst, wonach die "Zerstörung und der Abtransport von brauchbarem Baumaterial auf die Deponie" nicht mehr "zeitgemäß" seien. Auch die Vereine "Architects for Future" und "Deutsche Umwelthilfe" forderten zuletzt ein Abrissmoratorium.