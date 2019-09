Immer mehr Menschen greifen auf das Online-Hörfunkangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zurück.

Wie die ARD erklärte, wurden seit dem Startschuss für ihre Audiothek vor fast zwei Jahren mehr als 41 Millionen Audiobeiträge abgerufen. Mehr als 900.000 Mal sei die App installiert worden, in der der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein Podcastangebot zur Verfügung stellt.



Besonders in den Sommermonaten Juli und August stieg demnach die Nutzung der Audiothek um 80 Prozent im Vergleich zu Mai und Juni. Besonders intensiv genutzt hätten Hörerinnen und Hörer die Audios aus den Kategorien "Hörspiel", "Comedy & Satire", "Doku und Reportage" sowie "Wissen", hieß es. In der App stehen täglich insgesamt etwa 80.000 Audiobeiträge zur Verfügung.