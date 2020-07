Das Verteidigungsministerium prüft einen Rechtextremismusverdacht gegen den Leiter der Social-Media-Abteilung der Bundeswehr. Er soll im Internet sein Gefallen über Beiträge mit Parolen der sogenannten Identitären Bewegung (IB) zum Ausdruck gebracht haben. Der FDP-Politiker Strasser äußert sich entsetzt.

Nach ARD-Recherchen ist der Oberstleutnant in dem sozialen Netzwerk Instagram seit Jahren mit einem Anhänger der Identitären Bewegung vernetzt. Die IB wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Behördenchef Haldenwang bezeichnet die Gruppierung als "Superspreader von Hass, Radikalisierung und Gewalt".



In dem Bericht des Magazins "Panorama" heißt es, der Oberstleutnant der Bundeswehr habe Beiträge des Mannes, die einschlägige Parolen der Identitären Bewegung enthielten, mit einem "Gefällt-mir"-Button gekennzeichnet. Das lasse sich nicht anders interpretieren als ein öffentliches politisches Bekennen, sagte die Rechtsextremismus-Expertin Natascha Strobl.



Den ARD-Recherchen zufolge ist der Oberstleutnant für Online-Kampagnen der Bundeswehr zur Nachwuchsgewinnung verantwortlich. Der FDP-Obmann im Innenausschuss des Bundestags, Strasser, nannte das untragbar und sein Verhalten "für einen Staatsdiener nicht zu rechtfertigen".



Das Verteidigungsministerium kündigte an, die Vorwürfe umgehend und sorgfältig zu prüfen. Ministerin Kramp-Karrenbauer verfolge eine "absolute Null-Toleranz-Linie, insbesondere was rechte Tendenzen angeht." Verstöße würden nicht geduldet.