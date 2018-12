Das ARD-Studio Südosteuropa hat "starke Hinweise" dafür, dass die kroatische Polizei Migranten über die grüne Grenze nach Bosnien-Herzegowina und damit aus der EU abschiebt.

In einem Bericht heißt es, die Nicht-Regierungsorganisation "Border Violence Monitoring" habe dem Studio mehr als 130 Videos von Herbst 2018 zugespielt. Sie wurden demnach im Grenzgebiet bei Bihac aufgenommen und zeigen, wie die kroatische Grenzpolizei und Spezialeinheiten mehr als 50 Gruppen von Menschen über einen Waldweg begleiten, der nach Bosnien führt. Dem Bericht zufolge könnten die Aufnahmen ein Beleg dafür sein, dass Kroatien Flüchtlinge in sogenannten "Push-Back"-Aktionen abschiebt und damit womöglich auch internationale Abkommen verletzt. Menschenrechtler kritisieren diese Praxis in Kroatien seit längerem und geben an, dass den Menschen etwa das Recht auf einen Asylantrag verwehrt werde.



Die kroatische Regierung wies die Berichte zurück. Das Innenministerium bestritt jedes Fehlverhalten der Polizei und erklärte, die Aufnahmen stammten direkt von der Grenze und zeigten, dass die Polizei nicht abschiebe, sondern Menschen auf legale Weise davon abhalte, nach Kroatien zu gelangen.