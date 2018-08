Es ist zum Haare raufen. Wer den neuen ARD-Deutschlandtrend liest, kann nur ungläubig den Kopf schütteln. CDU und CSU sind mit ihrem Asylstreit sehenden Auges voll Karacho gegen die Wand gefahren und bekommen jetzt mit dem historisch schlechten Ergebnis von 29 Prozent die wohlverdiente Quittung.

Bei der SPD - ähnliches Trübsal, sie liegt inhaltlich ermattet im Umfragekeller, 18 Prozent, ein Armutszeugnis für eine Partei, die sich immer noch als Volkspartei versteht.

Populismus ohne Programm

Derweil sitzt der SPD die drittstärkste Kraft, die AfD mit 17 Prozent voller Schadenfreude im Nacken. Es ist ein erstaunliches Ergebnis, denn die AfD kann in den Politikbereichen, die die Befragten im Deutschlandtrend als besonders wichtig angegeben haben, die Renten-, die Gesundheitspolitik wenig bis nichts an Konzepten vorwiesen. Woher kommt also dieser Widerspruch aus Konzeptlosigkeit und Zustimmung? Prägt die Flüchtlingspolitik durch die mit ihr verbundene und durch die AfD vorangetriebene Emotionalisierung doch die Wahlentscheidungen?

Oder trauen die potenziellen Wählern schlicht gar keiner Partei mehr zu, die drängenden Frage bei der Rente und Pflege zu lösen? Sind die Deutschen abgestumpft und desillusioniert?

Hier hat die SPD nach wie vor ihre Hausaufgaben zu erledigen. Es ist wahrlich keine neue Forderung, aber die Sozialdemokraten müssen in der Sozial- und Rentenpolitik wieder wahrnehmbarer werden. Das Interesse an diesen Themen, die ja Kernthemen der Sozialdemokraten sind, ist da. Die Zeit drängt. Die Umfragewerte in Bayern und Hessen, wo die nächsten Landtagwahlen anstehen, sehen eher ernüchternd aus.

Auch für andere Parteien sieht es nicht einfach aus: Die Grünen sind Lieblinge ohne Land, denn sie stehen im Bund mit glänzenden Umfragewerten von 15 Prozent da, aber nach dem Scheitern von Jamaika ohne konkrete Machtoption.

Die FDP - naja, sie ist halt auch einfach da, dümpelt bei sieben Prozent. Und die Linkspartei muss aufpassen, dass sie das Experiment der linken Sammlungsbewegung von Sahra Wagenknecht nicht zerreißt.

Hoffentlich nur ein Tief im Sommerloch

Was bleibt von diesem Deutschlandtrend?

Die Union muss dringend wieder zur Besinnung finden. Ja, wirklich dringend. Es reicht! Das gilt vor allem für Horst Seehofer. Wieder und wieder zeigt er sich unberechenbar, emotional - nicht rational geleitet in seinem Verhalten. Das letzte Beispiel stammt aus dieser Woche, in der er die Schirmherrschaft für einen Nachbarschaftspreis niederlegte, nachdem zwei Initiativen aus Protest ihre Nominierung abgelehnt hatten.

Souverän ist sein Verhalten nicht. Doch genau das erwartet man von einem Bundesinnenminister, der verantwortlich ist für die Sicherheit des Landes. Und genau diese persönliche Sprunghaftigkeit hat der Union in den Umfragen geschadet.

Bis Anfang September dauert die parlamentarische Sommerpause in Berlin. Fraktions- und Parteispitzen sollten diese Zeit nutzen, um endlich zu einer entschlossenen Sacharbeit zu finden. Die Ohrfeige durch die Deutschlandtrend-Umfrage war hoffentlich schmerzhaft genug.