Während die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland auf einen neuen Rekordwert steigt, hat das Meinungsforschungsinstitut infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend abgefragt, was die Deutschen von den seit Kurzem geltenden strengeren Corona-Maßnahmen hält. Dabei zeigt sich, dass rund 80 Prozent der Bürgerinnen und Bürger der Ansicht sind, dass die Coronakrise ohne die neuen Regeln nicht in den Griff zu bekommen ist.

(Deutschlandradio / Andrea Kampmann)Was die Neuinfektionen für die kommenden Wochen bedeuten

Eine Epidemie bedeutet ständig Veränderung. Ein Wert alleine wird der Dynamik nicht gerecht. Deshalb hier ein Überblick über Zahlen und Trends, für Deutschland und die Welt.





Beim detaillierteren Blick auf einzelne Regeln gibt es aber erhebliche Unterschiede. Dass die Kindergärten und Schulen offen bleiben, befürworten mit 86 Prozent die meisten Deutschen. Auch die Kontaktbeschränkungen auf zwei Haushalte und maximal zehn Personen stoßen auf große Zustimmung (78 Prozent). Dass auch die Restaurants jetzt schließen mussten, lehnen allerdings 57 Prozent ab. Zur Schließung Theatern, Kinos, Konzertsälen und dem Verbot von Amateursport halten sich Zustimmung und Ablehnung die Waage.

ARD-DeutschlandTrend Extra: Neue Corona-Einzelmaßnahmen

(ARD-DeutschlandTrend Extra/ infratest dimap)

85 Prozent der Bevölkerung gaben zudem an, sie hätten in ihrem Alltag keine oder wenig Probleme mit den Corona-Einschränkungen. 14 Prozent der Befragten gaben an, damit große oder sehr große Probleme zu haben - bei den unter 40-Jährigen sogar 23 Prozent.

(picture alliance / dpa / Christina Horsten)Warum die Ansteckungsgefahr in Restaurants schwer zu bewerten ist

Bund und Länder haben zur Eindämmung der Corona-Epidemie die Maßnahmen verschärft. Aber wie groß ist das Risiko tatsächlich, sich in einer gastronomischen Einrichtung zu infizieren?

Reform des Infektionsschutzgesetzes geplant

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die neuen Corona-Maßnahmen als "geeignet, erforderlich und verhältnismäßig" bezeichnet. Diese juristische Begründung der erneuten Grundrechtseinschränkungen war für sie zentral – denn gegen einzelne Anordnungen hat es in den vergangenen Monaten immer wieder Klagen gegeben mit der Folge, dass Sperrstunden und Beherbergungsverbote von Gerichten gekippt wurden. Die Große Koalition will deshalb jetzt das Infektionsschutzgesetz präzisieren und Grundrechtseinschränkungen damit rechtlich besser absichern. In einen Paragrafen des Gesetzes sollen 15 Corona-Schutzmaßnahmen konkret aufgeführt werden, die Bund und Länder verhängen können. Dazu gehören Ausgangs- und Kontaktgeschränkungen sowie das Abstandsgebot im öffentlichen Raums sowie die Maskenpflicht.

Neu soll im Gesetz zudem eine Entschädigungsregelung für Eltern aufgenommen werden, denen Verdienstausfälle entstehen, wenn Kinder unter Quarantäne gestellt werden. Außerdem sollen die Corona-Testkapazitäten künftig durch die Nutzung von veterinärmedizinischen Laboren erhöht werden.

(picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)Kinder in Corona-Quarantäne - Eltern fordern Klarheit über finanzielle Entschädigung

Zehntausende Kinder befinden sich derzeit in Corona-Quarantäne - ihre Eltern müssen sie auch tagsüber betreuen. Insbesondere für Alleinerziehende birgt das ein finanzielles Risiko.

Der Bundestag beschäftigt sich nun in erster Lesung mit der Präzisierung des Infektionsschutzgesetzes, Mitte November soll diese verabschiedet werden. Die Abgeordneten fordern schon länger mehr Mitspracherechte bei der Pandemiebekämfpung. Auch der Bundesrat beschäftigt sich auf einen Antrag Bayerns hin damit.

(Quelle: Frank Capellan, Uli Hauck, Nina Voigt)