Facebook hat nach eigenen Angaben weltweit Millionen Beiträge gelöscht, weil sie Falschinformationen über das Coronavirus enthielten.

Auf Anfrage der ARD teilte das Unternehmen mit, es habe allein zwischen April und Juni rund sieben Millionen Beiträge aus dem Netzwerk entfernt. Darunter fielen zahlreiche Einträge, die gesundheitliche Schäden hätten verursachen können, beispielsweise Behauptungen wie "der Konsum von Bleichmitteln heilt das Virus". Fast 100 Millionen Beiträge hatten Facebook und die Tochterplattform Instagram in dem Zeitraum mit dem Vermerk "Falschmeldung-Warnung" versehen.



Viele Falschmeldungen kursieren bei Facebook und Instagram allerdings weiter, obwohl sie bereits widerlegt und markiert wurden. Das Unternehmen bestätigte auch, Aussagen von Politikern in Deutschland nicht zu überprüfen - mit der Begründung, man wolle sich nicht in die politische Diskussion einmischen.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.