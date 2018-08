Bundesinnenminister Seehofer hat Bundeskanzlerin Merkel (CDU) und SPD-Chefin Nahles aufgefordert, sich stärker für die Einrichtung von sogenannten Ankerzentren einzusetzen. Die Parteivorsitzenden der Koalitionspartner müssten dafür sorgen, dass mehr Bundesländer bei dem Thema mitzögen, sagte der CSU-Vorsitzende im ARD-Fernsehen.

Die Frage, ob er sich hier mehr Unterstützung von der Kanzlerin wünsche, beantwortete Seehofer mit Ja. Er verwies auf den Koalitionsvertrag, in dem Union und SPD die Schaffung solcher Zentren vereinbart hatten. Die Umsetzung liegt bei den Bundesländern. Als erstes Bundesland hat Bayern solche Zentren eingerichtet. Das Wort "Anker" steht hier für Ankunft, kommunale Verteilung, Entscheidung und Rückführung.



Bezüglich bilateraler Migrationsabkommen mit anderen EU-Staaten - etwa Griechenland und Italien - erwartet Seehofer eine baldige Entscheidung. Er hoffe, dass es in der kommenden Woche Klarheit darüber geben werde. Die Verhandlungspartner wollten meist Gegenleistungen, erklärte der Innenminister. Es könne aber nicht sein, dass Deutschland mehr Migranten aufnehme als es an der Grenze zurückweise.