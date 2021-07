Aus Sicht der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA sind die jüngsten ARD-Recherchen zu Übertragungen von Dopingsubstanzen über die Haut kein Grund für grundsätzliche Zweifel am Anti-Doping-System.

Der WADA sei diese Möglichkeit "gut bekannt", hieß es in einem Statement. Dies werde aber "als ein sehr seltenes Ereignis betrachtet, basierend auf der geringen Anzahl solcher Fälle, die in der Vergangenheit aufgetreten sind."



Die ARD-Dopingredaktion und das Institut für Rechtsmedizin in Köln hatten berichtet, dass schon flüchtiger Hautkontakt zu positiven Dopingtests führen kann. Sie beriefen sich auf eine Versuchsreihe: Dabei bekamen zwölf Probanden geringe Mengen verschiedener Anabolika mittels einer Trägersubstanz über die Haut verabreicht – durch kurze Berührungen an Hand, Nacken und Arm. Bei allen zwölf Probanden ergaben die Erstauswertungen der Proben durch das Kölner Dopingkontrolllabor massiven Dopingverdacht. Die verbotenen Substanzen, im Experiment in Minimaldosen verabreicht, waren zum Teil schon nach einer Stunde und bis zu 15 Tage lang nachweisbar. Das Experiment war von der Ethikkommission der Universität Köln genehmigt worden.

Sportlerinnen und Sportler besorgt

Die Ergebnisse könnten erhebliche Auswirkungen sowohl für vergangene Doping-Fälle als auch für den künftigen Umgang mit dem Thema haben. Denn im Sportrecht gilt bisher eine Umkehr der Beweislast. Schon ein positiver Dopingtest dient als Schuldbeleg. Betroffene Athleten müssen dann überzeugend darlegen, dass ein positiver Test nicht durch willentliches Doping zustande gekommen ist. Gelingt das nicht, folgt eine Sperre.



Befragte Leistungssportlerinnen und -sportler äußerten sich besorgt. Sie sehen die Gefahr von Manipulationen, aber auch von Anschlägen. Triathlon-Olympiasieger Jan Frodeno nannte es fraglich, wie in Zukunft noch irgendeine saubere Legitimität von sportlichen Leistungen nachgewiesen werden könne.



Die Versuchsreihe steht im Mittelpunkt der Dokumentation "Geheimsache Doping – SCHULDIG. Wie Sportler ungewollt zu Dopern werden können", die am Samstag ab 18:00 Uhr im ARD-Fernsehen ausgestrahlt wird.

