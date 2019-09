Der AfD-Vorsitzende Gauland lehnt es ab, nach seinem ARD-Sommerinterview noch Fragen von Zuschauern zu beantwortet.

Das teilte das ARD-Hauptstadtstudio mit. Die AfD habe zwar angeboten, einen anderen Parteivertreter für das Online-Format "Frag selbst" zu suchen. Aus Gründen der Gleichbehandlung sei das aber abgelehnt worden. Alle anderen Politikerinnen und Politiker hätten Fragen der Nutzer beantwortet. Bisher im Sommerinterview waren der FDP-Vorsitzende Lindner, die Grünen-Chefin Baerbock, der CSU-Vorsitzende Söder, die kommissarische SPD-Chefin Schwesig, der Linken-Vorsitzende Bartsch sowie die CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer.



Das Hauptstadtstudio wies Forderungen zurück, Gauland wegen der Absage vom Sommerinterview auszuladen. "Wenn sich Herr Gauland den Userfragen doch nicht stellen will, ist das doch für ihn ein Nachteil, nicht für die anderen bereits interviewten Parteichefs", hieß es auf Twitter. Die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, Hassel, kündigte an, Gauland in dem Interview am Sonntag einige der Fragen von Nutzern zu stellen, die bislang online eingegangen seien.