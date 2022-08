Rundfunk Berlin-Brandenburg

Die Intendantinnen und Intendanten der anderen Sender hätten kein Vertrauen mehr, dass der amtierenden Geschäftsleitung des RBB die Aufarbeitung der Vorfälle zügig gelinge, betonte Buhrow. Dies sei aber im elementaren Interesse der ARD, der leidgeprüften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch der Menschen im RBB-Sendegebiet.

Damit wächst auch innerhalb der ARD der Druck auf das Führungsteam rund um den geschäftsführenden Intendanten Hagen Brandstäter, die Ämter niederzulegen. Die ARD-Gemeinschaft mit ihren neun Landesrundfunkanstalten legt traditionell großen Wert auf Einigkeit und den Auftritt mit einer Stimme.

Vor wenigen Stunden hatte die Vorsitzende des Rundfunkrats des RBB, von Kirchbach, ihr Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. In einer Erklärung der 67-Jährigen heißt es, mit dem Rücktritt wolle sie einen Beitrag zum Neuanfang des Rundfunks Berlin Brandenburg leisten. In der aktuellen Debatte um den RBB und das öffentlich-rechtliche System solle es nicht um Personen gehen, sondern um die Sache.

Von Kirchbach betonte, dazu gehöre die selbstkritische Betrachtung der Arbeit des Gremiums in der Vergangenheit. Diese Diskussion noch mit angestoßen zu haben, sei ihr wichtig. Sie sei aber nicht bereit, ihre berufliche Integrität als Pfarrerin und Seelsorgerin in Frage stellen zu lassen.

Damit gibt es nun eine weitere personelle Konsequenz in der Affäre um Vorwürfe der Vetternwirtschaft gegen die abberufene Intendantin Schlesinger. Von Kirchbach stand dem Rundfunkrat seit Januar 2013 vor und war seit 2007 Mitglied des Gremiums, das sie ebenfalls mit sofortiger Wirkung verlässt. Entsandt wurde sie von der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Die Amtsgeschäfte übernimmt vorerst der stellvertretende Rundfunkratsvorsitzende, Pienkny.

Unterdessen planen Ausschüsse des Brandenburger Landtags und des Berliner Abgeordnetenhauses eine gemeinsame Anhörung der Senderspitze beim RBB. Gegen Schlesinger gibt es derweil neue Vorwürfe. Das Online-Medium "Business Insider" berichtet unter Berufung auf Buchungsunterlagen, dass vermeintlich ausgeschiedene RBB-Mitarbeiter weiterhin Gehalt bezögen. Es wurden mehrere Fälle aufgelistet, darunter einer an der Spitze der Werbetochter RBB Media.

Die Intendantin des Bayerischen Rundfunks, Wildermuth, sorgt sich wegen der Vorwürfe um das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Sie sagte dem BR , es mache sie fassungslos und wütend, dass die Verfehlungen an der RBB-Spitze die gute Arbeit in der ARD überschatten könnten.