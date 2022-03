ARD und ZDF nehmen ihre Berichterstattung aus Moskau wieder auf. (dpa/ Peter Kneffel)

Wie der WDR mitteilt , haben die Sender entschieden, dass sie über die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation in Russland berichten werden. Die Berichterstattung über die militärische Lage in der Ukraine wird jedoch weiterhin von anderen Standorten der beiden öffentlich-rechtlichen Sender geleistet.

Die Berichterstattung war am vergangenen Wochenende vorübergehend ausgesetzt worden, um die Folgen des neuen Mediengesetzes in Russland zu prüfen. Danach kann die Verbreitung angeblicher Falschinformationen über russische Streitkräfte und den Krieg in der Ukraine mit hohen Geld und Haftstrafen belegt werden.

Neben ARD und ZDF hatten auch andere Sender ihre Berichterstattung aus Moskau vorerst in andere Staaten verlegt.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.