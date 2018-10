Die Chefredakteure von ARD-aktuell und ZDF, Gniffke und Frey, haben den Vorwurf der AfD zurückgewiesen, dass öffentlich-rechtliche Medien tendenziös berichten.

Beide nahmen auf Einladung der AfD an einer Podiumsdiskussion in Dresden teil und erläuterten vor Publikum die journalistische Arbeit. Man liefere Fakten und wolle niemanden bevormunden, sagte Frey. Die Bewertung bleibe dem Zuschauer überlassen. Gniffke verurteilte außerdem Übergriffe von Pegida-Anhängern gegen Journalisten bei Kundgebungen in Dresden. In einem freien Land sei eine freie und kritische Presse notwendig. Sie dürfe nicht eingeschüchtert werden.



Im Publikum saßen überwiegend AfD- und Pegida-Anhänger, wie unser Korrespondent Bastian Brandau berichtete. Einige hätten die Aussagen der beiden Chefredakteure mit abfälligen Bemerkungen oder höhnischem Gelächter quittiert. Insgesamt waren mehr als 350 Menschen gekommen, um der Debatte zuzuhören.



Mit Gniffke und Frey diskutierten auf dem Podium unter anderem der AfD-Politiker und Journalist Fest sowie der Berater von AfD-Chef Gauland, Klonovsky, der früher für das Magazin "Focus" arbeitete.



Fest warf den Medien eine "Nichtberichterstattung" beziehungsweise "Falschberichterstattung" und eine "voreingenommene" Haltung vor. Wie Klonovsky verlangte er von ARD und ZDF, ein differenzierteres Bild der AfD zu zeigen. Auch über die Ereignisse in Chemnitz sei einseitig berichtet worden.



Gniffke erklärte, so schlimm die Taten im Einzelnen seien, die "Tagesschau" stehe nun einmal nicht für Mordberichte und Fahndungsaufrufe. Über gesellschaftliche Diskussionen habe man aber berichtet.



Frey betonte, er sei zu der Veranstaltung gekommen, um sich auch Kritik anzuhören. Man müsse aber auch über den Ton reden, den einige in der AfD gegenüber der Presse anschlügen. Auf den Vorwurf, die öffentlich-rechtlichen Sender würden zu selten über die AfD berichten, konterte er mit einer Statistik seines Senders, die das widerlege. Demnach kam die AfD in den ZDF-Nachrichtensendungen innerhalb von zehn Monaten in 171 sogenannten Fernseh-O-Tönen zu Wort und damit häufiger als FDP (120) oder Linke (160). Die Grünen kamen demnach auf 230 O-Töne.



Nach den Worten des Dresdner AfD-Kreis-Chefs Günzel wollte die AfD mit der Veranstaltung einen "Beitrag zur Debattenkultur" liefern. Er forderte, zwischen Rechts und Rechtsextrem zu unterscheiden. Andernfalls fühlten sich Menschen, die auf dem Boden des Grundgesetzes stünden, von der Debatte ausgeschlossen.



Am Ende bewerteten beide Seiten das Streitgespräch als Beginn eines Dialogs. Eine wirkliche Annäherung zwischen den Positionen gab es während der Diskussion aber nicht, wie unser Korrespondent Bastian Brandauer in seinem Fazit feststellte. Frey betonte: "Aber wir haben uns nicht gekloppt, insofern war es ein Anfang."



Das ZDF hat das Video der Podiumsdiskussion online gestellt, das Sie hier anschauen können.