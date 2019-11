In den Mediatheken von ARD und ZDF soll es ab kommendem Montag eine vernetzte Suchfunktion geben.

Die Erfahrung habe gezeigt, dass in der ARD-Mediathek auch ZDF-Inhalte gesucht würden und umgekehrt, sagten der Leiter von ARD Online, Fischer, und der Leiter der Hauptredaktion Neue Medien im ZDF, Gaddum, dem Evangelischen Pressedienst. Deshalb habe man eine Liste mit den meistgesuchten Begriffen ausgetauscht. Wer künftig beispielsweise in der ZDF-Mediathek nach der "Tatort"-Reihe suche, bekomme einen Link zur ARD-Mediathek angeboten. Die Funktion sei allerdings zunächst nur auf den Internetseiten der Mediatheken verfügbar und nicht in den Apps.



Fischer bezeichnete die neue Suchfunktion als Einstieg "in einen vernetzten öffentlich-rechtlichen Kosmos im nonlinearen Bereich", auf den noch mehr folgen werde. Unter anderem sei eine gemeinsame Login-Funktion für beide Mediatheken in Planung.