ARD-Vorsitzender Tom Buhrow (dpa/ Oliver Berg)

Der WDR-Intendant sagte der Deutschen Presse-Agentur, man müsse überprüfen, ob die zuständigen Geschäftsstellen überall in der ARD adäquat ausgestattet seien. Diese Krise berühre auch den Senderverbund und nicht nur den RBB.

In einem Interview mit der "Welt am Sonntag" forderte Buhrow laut Vorabbericht eine - so wörtlich - lückenlose und transparente Aufklärung der Affäre Schlesinger. Die Arbeit der vielen ARD-Mitarbeiter dürfe nicht überschattet werden von den massiven Vorwürfen. Die Berliner CDU spricht sich für grundlegende Veränderungen beim Rundfunk Berlin-Brandenburg aus. Angesichts des Spardrucks müsse auch die Vergütung von Intendanten und oberstem Leitungspersonal in den Blick genommen werden. Es sei nicht zu erklären, warum Intendanten höher bezahlt würden als der Bundespräsident.

Der Deutsche Journalisten-Verband DJV fordert den Rundfunkrat des RBB dazu auf, Schlesinger fristlos zu entlassen. Die Vorwürfe der persönlichen Bereicherung und der Vorteilsannahme seien so schwerwiegend, dass nur die sofortige Beendigung des Dienstverhältnisses infrage komme, sagte der Bundesvorsitzende des DJV, Überall. Im Interesse der Beschäftigten des RBB und der Beitragszahler sei eine Freistellung Schlesingers bei einer Fortzahlung ihrer Bezüge bis zum regulären Ende ihres Vertrags im kommenden Frühjahr völlig undenkbar, ebenso wie Abfindungsregelungen, betote Überall. Schlesinger habe dem RBB wie auch dem Image des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schwersten Schaden zugefügt. Das RBB-Aufsichtsgremium will am Montag auf einer Sondersitzung über die Details der Vertragsauflösung beraten.

Nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft und Vorteilsnahme hatte Schlesinger ihr Amt als Intendantin am vergangenen Sonntag niedergelegt. Zuvor hatte sie bereits den ARD-Vorsitz abgegeben.

