ARD/ZDF und Eurosport haben TV-Rechte für die nächsten vier olympischen Spiele. (dpa / Sebastian Kahnert)

Grundlage hierfür ist ein Vertrag zwischen dem Internationalen Olympischen Komitee und der European Broadcasting Union. Zu dem TV-Paket gehören die Sommerspiele 2028 in Los Angeles und 2032 in Brisbane sowie die Winterspiele 2026 in Mailand/Cortina d'Ampezzo und die noch nicht vergebenen von 2030. In Deutschland wird Olympia zudem bei Eurosport gezeigt.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.