Bundespräsident Steinmeier hat zum 75. Jahrestag der Ardennenoffensive vor Nationalismus gewarnt.

Ein geeintes und friedliches Europa sei die Lehre, die die Europäer aus dem Vernichtungskrieg gezogen hätten, sagte er laut Redemanuskript während einer Gedenkzeremonie im belgischen Bastogne. Das dürfe niemals vergessen werden.



Neben Steinmeier nahmen auch die geschäftsführende belgische Ministerpräsidentin Wilmes, US-Verteidigungsminister Esper und EU-Ratpräsident Michel an der Veranstaltung teil. Sie fand am Mardasson-Denkmal statt, das an jene Soldaten erinnert, die im Winter 1944/45 während der Offensive der deutschen Wehrmacht getötet wurden. Mit der Ardennenoffensive wollte Nazi-Deutschland den Vormarsch der Alliierten im Westen stoppen.