Die Gesundheitsbehörden in Argentinien stehen wegen ihres Vorgehens nach der Vergewaltigung einer Elfjährigen in der Kritik.

Das Mädchen war nach dem Missbrauch durch einen Familienangehörigen schwanger geworden. Der in solchen Fällen erlaubte Abbruch wurde jedoch erst in der 23. Woche vorgenommen, weil eine Staatsanwältin ihn zunächst untersagt hatte. Amnesty International sprach von einer unberechtigten Verzögerung, mit der die Rechte des Mädchens schwer verletzt worden seien.



Den Angaben zufolge kommt es in konservativen Provinzen Argentiniens häufiger vor, dass gesetzlich vorgeschriebene Abläufe nach Vergewaltigungen von Minderjährigen missachtet werden. Eine Ärztin erklärte, das elfjährige Mädchen wäre gestorben, wenn die Schwangerschaft nicht beendet worden wäre.