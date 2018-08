In Argentinien bleiben Abtreibungen in den meisten Fällen verboten.

In der vergangenen Nacht wies der Senat in Buenos Aires eine Vorlage zur Legalisierung zurück. Das Plenum votierte mehrheitlich dagegen, Schwangerschaftsabbrüche bis zur 14. Woche zuzulassen. Das Unterhaus hatte die Novelle zuvor ebenfalls abgelehnt. In Argentinien sind Abtreibungen lediglich in Fällen von Vergewaltigungen erlaubt oder wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist.