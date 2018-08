In Argentinien bleiben Abtreibungen in den meisten Fällen verboten.

Der Senat in Buenos Aires wies nach einer langen Debatte eine Vorlage zur Legalisierung zurück. Das Plenum votierte mehrheitlich dagegen, Schwangerschaftsabbrüche bis zur 14. Woche zuzulassen. Es gab 38 Nein- und 31 Ja-Stimmen. Auch unter den weiblichen Parlamentsmitgliedern fand der Vorstoß keine Mehrheit: 14 Senatorinnen stimmten dafür, 14 dagegen. Vor dem Kongress demonstrierten Tausende Gegner und Befürworter der Liberalisierung.



In Argentinien sind Abtreibungen lediglich in wenigen Fällen erlaubt, etwa bei Vergewaltigungen oder wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist.



Nach Einschätzung von Amnesty International sind Komplikationen bei illegalen Abtreibungen die Hauptursache für Müttersterblichkeit in Argentinien.