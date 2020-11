In Argentinien ist es beim Abschiednehmen vom gestorbenen Fußballer Diego Maradona zu Ausschreitungen gekommen.

Nach einer Zugangsbeschränkung seitens der Einsatzkräfte hatten Zehntausende Menschen Angst, nicht mehr zum aufgebahrten Sarg am Präsidentenpalast in Buenos Aires vorgelassen zu werden. Polizisten wurden mit Flaschen und Steinen beworfen, Absperrungen niedergerissen. Die Polizei setzte Korrespondentenberichten zufolge Gummigeschosse und Tränengas ein.



Maradona war am Mittwoch im Alter von 60 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.