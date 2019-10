Das Holocaust-Museum in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires hat die größte Sammlung von Nazi-Devotionalien übernommen, die in der Geschichte des Landes entdeckt wurden.

Die Relikte sollen ab Dezember im Rahmen der Ausstellung als Beispiele für Nazi-Propaganda gezeigt werden. Die Polizei und Interpol hatten die mehr als 70 NS-Objekte 2017 in einem Vorort von Buenos Aires entdeckt. Sie waren im Haus eines Antiquitätenhändlers ein einem geheimen Raum hinter einem Bücherschrank versteckt. Zu den Devotionalien gehören Büsten von Adolf Hitler, ein Instrument zur Vermessung des Kopfes, mit dem die angebliche Rassenreinheit bestimmt werden sollte, und Statuen des Nazi-Adlers mit einem Hakenkreuz unter seinen Krallen.



In Argentinien kann der private Besitz von Nazi-Objekten erlaubt sein. Verboten ist er, wenn befunden wird, dass die Gegenstände in der Öffentlichkeit zu Rassen- oder religiösem Hass aufstacheln. Das Holocaust-Museum wird derzeit renoviert und im Dezember wieder eröffnet. Argentinien hat den größten jüdischen Bevölkerungsanteil in Lateinamerika.