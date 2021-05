In Argentinien hat die Regierung wegen einer erneuten starken Ausbreitung des Coronavirus einen Lockdown verhängt.

Die Maßnahmen sollen morgen in Kraft treten und neun Tage lang gelten, wie Präsident Fernández in einer Fernsehansprache ankündigte. Nach seinen Worten macht Argentinien gerade den schlimmsten Moment der Pandemie durch. Gestern waren in dem südamerikanischen Land knapp 36.000 Corona-Neuinfektionen und 435 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert worden. - Argentinien hat rund 45 Millionen Einwohner.



Die neuen Maßnahmen ähneln jenen, die im vergangenen Jahr in Argentinien zu Beginn der Pandemie verhängt worden waren. Soziale, religiöse und sportliche Aktivitäten sind untersagt. Schulen und Kindergärten bleiben geschlossen.

