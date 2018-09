In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires sind tausende Bürger aus Protest gegen die Sparpläne der Regierung auf die Straße gegangen.

Sie forderten den Abbruch der Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds, die derzeit in Washington stattfinden. Präsident Macri hatte zu Wochenbeginn neue Steuern auf Exporte sowie Ausgabenkürzungen und die Schließung von Ministerien angekündigt. Die Regierung steht unter Druck, weil die Landeswährung Peso seit Jahresbeginn etwa die Hälfte ihres Wertes verloren hat. Der IWF hat Argentinien eine Kreditlinie über 50 Milliarden Dollar gewährt.



Die Verhandlungen mit dem IWF wecken bei vielen Argentiniern Erinnerungen an die Wirtschaftskrise von 2001 und 2002, die Millionen in die Armut stürzte. Sie machen die damaligen Kreditbedingungen des Fonds dafür verantwortlich.