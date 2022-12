Fans in Buenos Aires feiern den WM-Titel. (AP / dpa / Rodrigo Abd)

Messi hatte gestern mit einem Tor und zwei verwandelten Elfmetern maßgeblich zum Titelgewinn in Katar beigetragen. Argentinien gewann das Spiel gegen Frankreich im Elfmeterschießen mit 4:2. Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden, nach Verlängerung 3:3. Experten werteten das Finale als eines der besten der WM-Geschichte.

Der sechsmalige Weltfußballer Messi hatte während der Endrunde in Katar angekündigt, zumindest die kommende WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko nicht mehr zu spielen. In Katar schrieb er in mehrfacher Hinsicht Geschichte: Als erster Spieler traf er in der Gruppenphase, im Achtel-, Viertel- und Halbfinale sowie im Endspiel einer Fußball-Weltmeisterschaft. Zudem hat kein anderer so viele WM-Einsätze absolviert wie er - insgesamt 26.

Für Argentinien ist es der dritte Fußball-Weltmeistertitel - nach 1978 und 1986.

