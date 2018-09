Bei den Verhandlungen zwischen dem Internationalen Währungsfonds und der argentinischen Regierung sind Fortschritte erzielt worden.

Wie IWF-Chefin Lagarde nach einem Gespräch mit dem argentinischen Finanzminister Dujovne in Washington mitteilte, werden die Diskussionen jetzt auf technischer Ebene fortgesetzt. Dujovne strebt eine vorzeitige Freigabe von Finanzhilfen schon Mitte September an, um die krisengeschüttelte Wirtschaft des Landes zu stabilisieren. - In Argentinien hat die Landeswährung Peso seit Jahresbeginn etwa die Hälfte ihres Wertes verloren.