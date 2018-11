Unter dem Eindruck der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine tagt der G20-Gipfel in Argentinien.

EU-Ratspräsident Tusk stellte kurz vor dem offiziellen Beginn des Treffens in Buenos Aires angesichts der jüngsten Eskalationen eine Verlängerung der europäischen Sanktionen gegen Russland in Aussicht. Europa sei geeint in seiner Unterstützung für die Souveranität der Ukraine, erklärte Tusk. Weitere Themen des Gipfels sind Klima und Migration. Auch der Handelsstreit zwischen den USA und China dürfte eine Rolle spielen. EU-Kommissionspräsident Juncker rief die G20-Staats- und Regierungschefs zur Zusammenarbeit auf. Aus Sicht der Europäischen Union gebe es keine Alternative zur multilateralen Kooperation. Eine offene und faire Wirtschaftsordnung sei wichtiger als je zuvor. Juncker betonte zudem, die EU werde an den Vereinbarungen des Pariser Klimaabkommens festhalten. Bundeskanzlerin Merkel wird aufgrund einer Flugzeugpanne erst am Abend mit Verspätung in Buenos Aires eintreffen.



Die USA, Mexiko und Kanada unterzeichneten vor Eröffnung des Gipfels ihr neues Handelsabkommen. Es löst den von US-Präsident Trump aufgekündigten Nafta-Vertrag ab.