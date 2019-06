In Argentinien haben zehntausende Menschen für das Recht auf Abtreibung demonstriert.

Zugleich wandten sie sich auf einer Kundgebung in der Hauptstadt Buenos Aires gegen Gewalt gegen Frauen. Hintergrund der Proteste ist die hohe Zahl von Fällen in Argentinien, in denen Frauen allein wegen ihres Geschlechts ermordet wurden.